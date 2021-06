Nyheter

Selskapet kunngjorde mandag at de blir med i et konsortium som aktivt vil søke konsesjon for utvikling av havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2). BP, Statkraft og Aker Offshore Wind skal eie en tredel hver i partnerskapet, opplyser selskapene i en pressemelding.