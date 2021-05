Ny person smittet, kom med fly fra Værnes

Nyheter

Brønnøy kommune sender ut pressemelding lørdag ettermiddag om en person som har testet positivt på koronatest.

Personen er i isolasjon og smittesporing gjøres fortløpende.

«Vedkommende var med Widerøeflyet fra Trondheim til Brønnøysund 14.05.21 med avgang 21.30 fra Værnes. Flight: WF 717.

Passasjerene som var med på dette flyet skal ha fått SMS fra Wideroe.

Vi ber om at de som var med flyet og som gikk av i Brønnøysund går i karantene inntil annen beskjed og kontakter legesenteret via legevaktsentralen 116117 for avtale om testing.»