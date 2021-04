Flere er nå ute av karantene

Nyheter

Vega kommune har én person som er smittet av covid-19 som har sittet i isolasjon siden dette ble påvist 19. april. Ifølge kommuneoverlege Sinne Marken er det ingen nye som er smittet.

Venter testsvar

– Vi har alle i relasjon til utbruddet i Brønnøysund ute av karantene. Vi tester fortsatt personer med symptomer og venter svar på folk som er testet i går. Det er to personer, sier Marken.

Ute av karantene

Fredag 16. april ble det kjent at én person i Sømna var smittet av covid-19, og dagen etter var 18 nærkontakter identifisert. Den som var smittet hadde forgreininger i to klassetrinn ved Berg skole og til Vik barnehage. Dette resulterte i at Vik barnehage ble stengt og er dette ut denne uka.

Flere av de 18 nærkontaktene er nå ute av karantene.

– Vi tar andre test på barn og voksne gjennom uka, flertallet i dag og i morgen. Testsvarene så langt har vært negative, men de siste får vi kanskje ikke før på lørdag, sier ordfører Hans Gunnar Holand.

Alle prøvene i Sømna er negative Sømna kommune melder at alle tester tatt av nærkontakter har gitt negativt resultat.