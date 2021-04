Kommunen beklager og sier de har kontroll på koronasituasjonen

Nyheter

I en pressemelding tirsdag konstaterer konstituert kommunedirektør Frank G. Nilssen at gårsdagens pressemelding om tolv nye positive tester skapte engstelse.

Antallet smittede har fra mandag kveld til tirsdag ettermiddag også økt til 13.

- Det ble presentert på en måte som skulle tilsi at vi igjen hadde mange smittetilfeller som skapte nye ukjente utfordringer. Alle vet at 13 er et høyt tall og at mange konkluderer da naturlig med at dette er en stor eskalering av smitten. Men det vi har lært etter en lang pandemi er at i slike tilfeller kan 2 være verre enn 13. Det er sånn at 2 ukjente nye, er verre enn 13 kjente. Gårsdagens pressemelding skremte mer enn den informerte og det beklager vi. Vi har kontroll på de 13 «nye» smittede. 11 av de var allerede i karantene da de testet positivt. De siste 2 var vi raske med å spore nærkontakter til og har kontroll. Dette burde kommet vesentlig bedre fram, og det beklager vi, skriver Nilssen.

Han understreker imidlertid at samtidig som at kommunen føler at de har god kontroll, så vil de ta på alvor at ansatte, foreldre og barn/ungdom er redde.

- Det presenteres pressmeldinger og avisoverskrifter med stadig nye tall på smittede. Uten informasjon om hvem de er, hvor de bor og om de går på skole/barnehage. Dette er detaljer vi ikke kan gi ut offentlig. Det tas da avgjørelser om åpning av skoler og barnehager som for mange virker uforståelig. Men dere skal være helt sikre på at vi gjør alle vurderinger grundig, basert på den informasjonen vi har til enhver tid. Vi vet hvem som er smittet og hvor de har sitt nærmiljø. Derfor gjøres det forskjell mellom hvilke linjer, skoler og barnehager som får ulike nivå, og hvem som eventuelt kan åpnes, skriver Nilssen.

Brønnøy har foreløpig hjemmeundervisning for alle skoler fra 5.–10. klasse. Det er rødt nivå fra 1.-4. klasse.

- Dette er det strengeste nivået for åpne skoler. Det er fra helsedirektoratet innført kriterier som avgjør om når og hvor mye vi kan stenge ned samfunnet. Avveiing mellom smittesituasjon og nivå på nedstenging skal dokumenteres. For skoler skal vi som kommune vurdere smittetrykk opp mot trygghet for sårbare elever, da ikke alle har det like greit hjemme. Videre hjelp til foresatte slik at de kan holde resten av samfunnet åpent. Dette er utfordrende med skiftende smittesituasjon, skriver Nilssen.

Han sier Brønnøy så langt har vært langt strengere på tiltaksnivå enn smittesituasjonen tilsier.

- Dette har hatt og har bred støtte i kommunen. Mange føler at det nå åpnes opp for mye for tidlig. Dette er signaler som har kommet inn fra innbyggere i løpet av det siste døgnet. Den engstelsen som er der, og konkrete tilbakemeldingen, vil bli vektlagt i videre vurderinger. Vi kan foreløpig betrygge alle med at vi ikke kommer til å åpne til nasjonalt nivå og gult nivå på alle skoler fra og med i morgen. Alle skoler og barnehager skal vurderes på nytt i løpet av dagen. Dette gjelder også øvrige deler av samfunnet som eventuelt skal fortsette på strengere nivå enn det nasjonale. Dette vil bli gjort etter grundig vurdering av smittesituasjonen og vil bli offentligjort så snart som mulig, skriver Nilssen.

Ordfører Eilif Trælnes opplyser til BAnett i 12.30-tiden tirsdag at det jobbes for å få til et ekstraordinært kommunestyremøte klokken 15 tirsdag for å avklare veien videre i Brønnøy. Møtet blir sendt live på kommunens web-tv og på BAnett.