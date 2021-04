Barnehage stenges etter smitte i Sømna

Nyheter

-Sømna kommune fikk fredag kveld melding om at en person bosatt i Sømna var påvist smittet av covid 19. Kommunens smittesporingsteam startet umiddelbart smittesporing. Lørdag formiddag er 18 nærkontakter identifisert. Kommunen kaller nærkontakter inn til testing lørdag formiddag. Vi har kontroll på smitteveiene, men situasjonen betegnes fortsatt som uavklart, uttaler kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i pressemelding fra Sømna kommune.

Forgreininger i skole og barnehage

Kommunelegen oppfordrer kommunens innbyggere om fortsatt forsiktighet i dagene fremover.

Fredag 16.4 fikk Sømna kommune beskjed fra Nordlandssykehuset om at person tilhørende Sømna kommune hadde fått påvist smitte av covid-19. Nærkontaktene er kalt inn til testing lørdag formiddag. Testen vil bli sendt til Bodø lørdag ettermiddag. Kommunen håper på svar på de første prøvene allerede søndag kveld.

-Den smittede har forgreininger i to klassetrinn ved Berg skole og til Vik barnehage. Foreldre og tilsatte kontaktes forløpende og blir informert om situasjonen. Kommuneoverlegen vurderer situasjonen slik at det er nødvendig å stenge Vik barnehage i uke 16. Ut fra at det er påvist smitte i barnehagen, og at store deler av barna og ansatte er nærkontakter, finner kommunelegen det mest forsvarlig å stenge ned virksomheten i neste uke, går det frem av pressemeldingen.

Fortsatt rødt nivå i Sømnaskolen i uke 16

Kommuneledelsen innførte rødt nivå ved skolene og barnehagene onsdag denne uken. Dette gjør situasjonen i skolen mer oversiktlig og har bidratt til å begrense antall nærkontakter. Rødt nivå videreføres i skoler og andre barnehager i uke 16. Når vi får svar på tester av nærkontakter vil vi ha et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre ytterligere vurderinger. Det er viktig at alle kommunens innbyggere forholder seg mest mulig i ro og utviser forsiktighet i dagen fremover, sier kommunelege Rolv-Jørgen Bredesen i pressemeldingen.

Torsdag denne uke betegnet Ordfører Hans Gunnar Holand smittesituasjonen fortsatt som uoversiktlig. Ut fra et føre var-prinsipp rådet han derfor kommunens innbyggere til fortsatt å etterleve dagens strenge nasjonale tiltak til og med mandag 19. april 2021.

-Dette viser hvor viktig det er å være tett på situasjonen når vi har et utbrudd i regionen, og samordner oss med nabokommuner om tiltak, sier Ordfører Hans Gunnar Holand i pressemeldingen.





Sømna kommune anbefaler følgende:

Reis så lite som mulig og møt så få som mulig.

Råd om at alle arrangement blir avlyst eller utsatt.

Råd om maks to personer på besøk.

Barn kan ha besøk av venner fra samme skole-/barnehagekohort.

Fritidsaktiviteter for barn og unge bør ikke gjennomføres når dette medfører blanding av kohorter. Dette gjelder både innendørs og utendørs aktiviteter.

Råd om å holde to meters avstand.

Råd om bruk av munnbind der to meters avstand ikke kan overholdes.

Råd om hjemmekontor der dette er praktisk mulig.

Treningssenter kan holde åpent, men tilbudet bør begrenses til kommunens fastboende innbyggere.

Organiserte idretts- og fritidsarrangement for voksne bør unngås.

Positiv covid-test i Sømna Fredag kveld viser prøveresultater én positiv covid-test i Sømna.

