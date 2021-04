11 covid-positive i Brønnøy: Frykter mutantvirus

Nyheter

En bygg- og anleggsarbeider testet positivt søndag. Av nærkontaktene som er testet mandag har ni fått påvist covid-19 - hittil.

- En tilreisende arbeider ved Brønnøysundregistrenes nybygg testet seg rutinemessig da han skulle tilbake på arbeid her. Han testet positivt søndag. Blant nærkontaktene som er testet mandag er det ytterligere ti positive hurtigtester. Det gjør at vi frykter at det er et mutert virus. Situasjonen er meget alvorlig og uavklart, sier ordfører Eilif Trælnes mandag ettermiddag.

11 positive totalt så langt

I en pressmelding mandag ettermiddag opplyses det at det er bekreftet 1 smittet og 10 positive hurtigtester. Alle ressurser er satt inn på smittesporing.

- Det kartlegges og testes nå nærkontakter. Det er også tatt ordinære prøver som er sendt til Bodø. Alle ressurser er satt i sving. Det betyr at legekontoret blir stengt resten av dagen og i morgen tirsdag, sier Trælnes.

Han oppfordrer personer med symptomer til å teste seg og resten av befolkningen til å følge smittevernreglene.

- Nærkontaktene vi identifiserer blir kontaktet. Men det er viktig at alle tar situasjonen på største alvor. Har du luftveissymptomer, bør du teste deg. Vi ber alle innstendig om å holde to meter avstand og fortsette å bruke munnbind, sier ordføreren.

Ber folk stramme inn

I pressemeldingen skriver Brønnøy kommune følgende: "Brønnøy kommune har fått smitte blant 1 arbeider ved Brønnøysundregistrene. I den forbindelse har det blitt avlagt 10 positive hurtigtester av personer som arbeider med nybygg registrene. Det er flere som skal testes som har symptomer."

Kommunen har følgende oppfordringer til befolkningen:

Vil ber nå alle om å holde seg i ro og ha minst mulig nærkontakter de nærmeste dagene.

Det anbefales å bruk munnbind når du oppholder deg ute og hold 2 meter avstand.

Alle organiserte innendørs og utendørs aktiviteter frarådes på det sterkeste de nærmeste dagen.

Det frarådes også å besøke beboere på sykehjemmet og omsorgsboligene nå inntil vi har mer kontroll.

Alle unødvendige arrangement/møter skal ikke gjennomføres nå, men utsettes. Møter på f.eks. teams kan avholdes der ingen oppholder seg sammen.

Frykter mutantvirus

Legekontoret holdes stengt i dag og i morgen for å bistå med smittevernarbeidet som nå pågår. Legevakt og øyeblikkelig hjelp går som normalt. Nærkontakter vil bli kontaktet forløpende så snart testresultat foreligger.

- Det fryktes at dette er mutert virus så det er ekstremt viktig at alle tar smittevern og avstand på det størst alvorlighet. Har du noen form for symptomer på feber og luftveisplager holde deg hjemme og test deg med en gang. Utvidet åpningstid på teststasjonen vil komme i løpet av dagen, står det i pressemeldingen.

Vaksinering vil foregå som normalt på samfunnshuset med ekstra strenge smitteverntiltak.

- Konsekvensen hvis vi ikke klarer å holde kontroll på denne smitten, er at vi igjen må stenge ned kommunen slik vi måtte 11. mars. Vi vil få mer prøvesvar i morgen og vil komme med en ny oppdatering tirsdag kveld eller onsdag morgen, skriver ordfører Eilif Trælnes i pressemeldingen.