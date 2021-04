51 negative prøvesvar i Sømna

Nyheter

I løpet av søndagen har kommunen fått inn 51 negative prøvesvar. 27 av prøvene er fra nærkontakter av den smittede.

Kommunen venter fortsatt svar på tre prøver fra nærkontakter. Dette betyr at alle hustandsmedlemmene til nærkontaktene med negativt prøvesvar kan gå ut av ventekarantene. Dette forutsetter forsterket smittevern i hjemmet inntil nærkontaktene på nytt har testet negativt dag 7 etter eksponering. Dette opplyser kommunen i en pressemelding søndag.

Ordfører Hans Gunnar Holand roser kommunen og innbyggerne for sin håndtering av situasjonen, men oppfordrer fortsatt til forsiktighet.

Det opplyses at Sømna kommune skjærtorsdag iverksatte smittesporing og testing etter at en person tilhørende Sømna testet positivt for covid-19. Rundt 30 personer ble definert som nærkontakter, og satt i karantene. Ytterligere 120 ble og bedt om å gå i ventekarantene. Dette gjaldt hustandsmedlemmene til nærkontaktene. 53 prøver ble påskeaften sendt til laboratoriet i Bodø for analyse. Nå har kommunen fått svar på 51 av prøvene. Alle prøvesvar av nærkontakter er så langt negative. Dette betyr at alle hustandsmedlemmer til nærkontakter med negativt testresultat kan gå ut av ventekarantene.

Kommuneoverlege Rolv Jørgen Bredesen er glad og lettet for at ingen av prøvesvarene er positive, men oppfordrer fortsatt til forsiktighet.

- Forsterket smittevern i hjemmet er en forutsetning for at hustandsmedlemmene kan gå ut av ventekarantene. Fortsatt forsiktighet vil begrense omfang hvis test nr. to skulle være positiv, sier Bredesen, som understreker at alle nærkontaktene blir kontaktet, og skal ta ny test i løpet av neste uke.

Legekontoret vil derfor holde åpent for testing alle hverdager mellom kl. 12 og 13.

Ordfører Hans Gunnar Holand er også glad for at ingen prøver er positive så langt.

- Jeg er svært fornøyd med kommunens egen håndtering. Vi har i flere rundet vist at vi er på alerten når situasjonen krever det. Ordføreren har stor tillit til at kommunens innbyggere, og spesielt de som er direkte berørt, vil følge kommuneoverlegens oppfordring om fortsatt forsiktighet og forsterket smittevern inntil alle nærkontaktene forhåpentligvis har testet negativt etter dag syv, sier Holand.