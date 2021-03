Høyre anklager Skjæran for velgerbedrag om våpenregister

Et flertall på Stortinget har vedtatt at det skal opprettes våpenregister i Brønnøysundregistrene, med nasjonal forvaltning hos politiet i Mosjøen. Høyre mener forvaltning i Mosjøen er et luftslott som ikke vil gi flere arbeidsplasser.