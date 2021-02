Nyheter

Nyheten om at Nysnø går inn som medinvestor i Torghatten sammen med EQT Infrastructure ble offentliggjort fredag, altså dagen etter at oppgjøret mellom EQT Infrastructure og de tidligere eierne i Torghatten ble effektuert. EQT betalte da ut cirka 90 prosent av aksjonærene, og har sagt at de vil gjennomføre en tvungen innløsning for å kjøpe ut resten.