Slik går det med vaksineringen i Sømna

Sømna kommune melder om følgende vaksinestatus ved utgangen av uke 7:

* Beboere ved sykehjemmet som takket ja til vaksinen er fullvaksinert.

* Alle innbyggere over 84 år som ønsker vaksine har fått minst en dose.

* Vi har så smått begynt å vaksinere gruppen 75-84 år, der vi vil prioritere de med høy risiko først. Vi har litt over 100 personer igjen i denne gruppa før vi starter på neste gruppe. Vi tar kontakt på telefon for å avtale tid til vaksinering.

* Neste gruppe er alderen 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med særlig risiko.

I ukene 8 og 9 får kommunen kun vaksiner til revaksinering.

- Vi vet ikke når vi får vaksiner som kan brukes på «nye» personer. Vi har til nå kun vaksinert med Pfizer vaksinen. Brønnøy og en del andre kommuner vil fra uke 8 få tilsendt AstraZeneca vaksiner. Sømna vil ikke få AstraZeneca vaksiner i uke 8 og sannsynligvis ikke i uke 9. Disse vaksinene skal i første omgang brukes til helsepersonell. Videre skal denne vaksinen brukes til de under 65 år, men ikke til de med særlig høy risiko for alvorlig sykdom, det vil si i prioriteringsgruppe 4, skriver Sømna kommune på sin facebookside.

Her finner du FHIs oversikt over vaksinefordelingen til kommunene.

FHIs prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)

5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)

6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år