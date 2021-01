Brønnøy ber østlandsreisende om å teste seg to ganger

Nyheter

Det kommer frem i en pressemelding fra kommunen mandag.

To tester

Kriseberedskapsgruppen i kommunen har hatt møte mandag, og anbefaler på grunn av smittesituasjonen i deler av det sentrale Østlandsområdet at alle unngår reiser til dette området, og ikke tar i mot besøk fra samme område.

Dersom man har vært i disse områdene de siste ti dagene og fremover anbefaler kommunen at man tester seg ved ankomst til Brønnøy. Man bør også ta ny test den syvende dagen etter første test.

Videre anbefaler kommunen hjemmekontor og at man unngår nærkontakt med folk utenfor egen husstand frem til man har negativt svar på test nummer to

Rådhusrestriksjoner

Det innføres også restriksjoner for besøk på rådhuset. For å besøke rådhuset må man først avtale tid, enten gjennom sentralbordet eller direkte med saksbehandler per epost eller direktenummer. Sentralbordet og direktenummer til fasttelefon på kontorene er åpen på hverdager mellom klokken 10.00 og 14.00.

«Du kan ikke forvente å få snakke med noen hvis du ikke har avtale på forhånd.»

Reglene for Rådhuset gjelder til og med tirsdag 2. februar.

Ta forholdsregler

Videre understreker kommunen at det er viktig å overholde de velkjente grunnleggende smittevernreglene: