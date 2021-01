Nyheter

Det foreligger mistanke om at to besetninger i Alstahaug og ei i Vefsn er berørt, men så langt foreligger det ikke en endelig diagnose. I alle tre tilfellene har dyrene fått hoste som trolig er forårsaket av BRSV. Det er en forkortelse for Bovint respiratorisk syncytialvirus.