Leting etter gull på pause

Høsten 2019 var reguleringsplanen for å legge til rette for uttak av malm for utvinning av gull i Bodadalen ute på høring. Bindal Gruver planla tilnærmet døgnkontinuerlig underjordisk drift, samt sjødeponi for avgangsmasser i Tosenfjorden. I tillegg til selve gruvedriften innebærer prosjektet etablering av oppredningsverk, kraftforsyning, infrastruktur og anlegg for gråbergdeponi.