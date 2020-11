Nyheter

UP har i helga gjennomført flere trafikkontroller i området rundt Brønnøysund, melder politiet i Nordland på tweet.

Trafikk-kontrollene har hovedsakelig vært holdt på FV17 og FV76.

-Resultat: 33 forenklede forelegg for fart, 17 for feil lysbruk. I tillegg ble ett førerkort beslaglagt for høy hastighet - 89 km/t i 60-sone, melder politiet.