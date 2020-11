Elevene fikk dra inn til TD med nybåten for å handle milkshake

Nyheter

Den nye båten leies inn og skal brukes som undervisningsfartøy. Båten er tilpasset for opplæring ved at den for eksempel har stor sittegruppe innvendig, takmontert smarttavle og utvendig styreposisjon med skjerm og 360 ̊ kamera. Sistnevnte for å gi elevene god oversikt over hva som skjer rundt båten.