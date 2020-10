Håvard er forfatter uten tastatur

Nyheter

Håvard og Aud har vært gift i 40 år. Sammen i tykt og tynt, to sønner og fire barnebarn. Og ikke minst Håvards bokprosjekt om heimevernet i Bindal. Et utall skriveblokker og kulepenner har gått med til å føre ned historier, navn og årstall om Bindal HV. For Håvard skriver kun for hånd. Det er slik han liker det best.