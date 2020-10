Tidligere Rop-leder mener rådmannen "kaster dem under bussen" igjen

Det synes særlig spesielt at rådmannen peker på enkelttjenester som årsak, da saken er kompleks og innbefatter flere forvaltningsnivå og kommunen som helhet og alle dens tjenester

I onsdagens NRK-program erkjente rådmann Helge Thorsen at Brønnøy kommune ikke hadde fulgt opp psykisk syke Anne Wold godt nok. Han sa også at det ble "fryktelig mye støy" da han prøvde å omorganisere for å bedre dette, med andre ord en henvisning til Rop-saken.