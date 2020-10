Samferdselsministeren synes Hurtigrutesaken er krevende

Nyheter

Samferdselsdepartementet har bedt Hurtigruten om at de to skipene som er i drift på kystruten kun skal seile strekningen Bodø-Kirkenes-Bodø fra neste uke. Speditør Rune Saltnes mener denne avgjørelsen er en katastrofe for hele kysten med alle som berøres av denne beslutningen. Også for bedriften Vega Delikatesser gir dette store utfordringer når varer skal transporteres både til og fra bedriften på Igerøy.