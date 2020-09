Ambulanseflyet blir fullt operativt igjen til uka

Nyheter

Ifølge en pressemelding fra Babcock er den ansatte ved ambulanseflybasen som fikk påvist smitte trygt hjemme, og følges opp av helsepersonell på hjemstedet.

Pilot testet positivt også på den andre prøven Den svenske ansatte på ambulanseflybasen i Brønnøysund testet positivt på koronaviruset etter at han ankom Norge. Test nummer to var også positiv.

«Frem til ordinært vaktskifte førstkommende onsdag vil flyet i Brønnøysund operere på dagtid. Fra og med onsdag vil det igjen være operativt døgnkontinuerlig», heter det i pressemeldingen.

De andre ansatte som var sammen med den ansatte på basen er i karantene, og ble testet for covid 19 fredag. Av smittevernhensyn vil de forbli i karantene uavhengig av svaret på testene, derfor er nytt mannskap på vei til Brønnøysund for å få flyet operativt igjen.

Selskapet og driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock ønsker i pressemeldingen å berømme Helgelandssykehuset, kommuneoverlegen i Brønnøy, Luftambulansetjenesten og Flykoordineringssentralen.

– Sikkerhet for egne ansatte, helsepersonell og pasienter, kommer alltid først. Med det gode samarbeidet vi har hatt med de som er ansvarlige for smittevern og oppfølging lokalt, regionalt og nasjonalt, er vi trygge på at driften kan starte opp igjen søndag på en god måte, sier Sjurelv.

Smittevaskingen av basen vil ifølge Babcock være ferdig lørdag kveld, og nytt personell kan da komme inn på basen. De går på vakt søndag morgen.

