- En grundig plan må utvikles

Nyheter

I et innlegg på facebookgruppen Vegadebatt skrives det at man bør evaluere turistsesongen denne sommeren etter en stor turistpågang på Vega med fulle ferjer og campingplasser. I innlegget meddeles det at man går glipp av store summer ved å la turistene campe gratis på Sundsvoll. Videre står det at det store sjanser for det kommer like mange, om ikke flere, besøkende til øya neste sommer. Et foreslag om campingplass på Sundsvoll kastes frem i debatten.