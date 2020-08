Trondheim: Én advarsel, så ut

Nyheter

Det skriver Adresseavisen.

BA omtalte mandag at Kred i Brønnøysund her frustrerte over at gjester på nattetid ikke virker å følge beskjedene de får om smittevernreglene fra stedets vakter.

– Ja, jeg har sett bildet. Dørvaktene gjorde sitt beste for å få de som sto i kø til å holde avstand - til liten nytte. Ingen hører etter. Men dette gjelder jo ikke kun for oss, køkulturen her i landet er veldig lite koronavennlig, og det gjelder alle plasser, sa daglig leder Laila Knygh Brekk til BA.

I Trondheim kommune sier kommuneoverlege Tove Røsstad at de anbefaler en streng linje når gjester ikke gjør som de får beskjed.

– Hvis gjestene gir blaffen i å holde avstand, anbefaler vi at de sendes ut etter én advarsel. Slik er det allerede flere utesteder som gjør det, sier kommuneoverlege Tove Røsstad til avisen.

Kommuneoverlege Even Thorkildsen i Brønnøy har understreket overfor BA at utestedet er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes, men oppfordret også alle gjester til å spille på lag med utestedet.

