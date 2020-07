AUF vil skatte bolig hardere

Nyheter

– Hvis man ikke har foreldre til å hjelpe, er man nesten i en umulig situasjon. Vi holder på å få en generasjon av unge som ser inn på et boligmarked de ikke har mulighet til å komme inn på, sier AUF-leder Ina Libak til Klassekampen.

De siste 15 årene har boligprisene i Norge steget med 130 prosent, ifølge Eiendomsmeklerselskapet Krogsveen. I Oslo har prisene steget med over 170 prosent.

I et intervju med Aftenposten søndag pekte Ap-leder Jonas Gahr Støre ut boligpolitikk for de unge som et viktig felt. Nå øyner AUF muligheten til å få med Ap på radikale boligpolitiske tiltak i det nye stortingsprogrammet.

Ungdomspartiet vil at stat og kommune skal gå tungt inn i boligbygging, utvikling av sosiale boligprosjekter og regulering av leiemarkedet. Samtidig vil AUF å legge om skattesystemet slik at man får færre insentiver til å investere i eiendom.

I dag har boligeiere en såkalt verdsettingsrabatt på 75 prosent for primærboligen når formuesskatten skal beregnes. AUF tar til orde for å senke verdsettingsrabatten til 20 prosent for primærbolig, til 15 prosent for fritidseiendom og fjerne den for sekundærboliger. Det vil gi en kraftig skatteskjerpelse.

– Dette er økonomisk fornuftig politikk, sier AUF-lederen.

