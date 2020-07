Pizza-sett kalles tilbake av Coop

Nyheter

Coop skriver i en pressemelding at de har valgt å kalle tilbake pizza kit 600 gram fra produsenten Wewalka etter mistanke om at pizzasausen i pakningen kan inneholde spor av metall.

Totalt er det snakk om 736 glass med pizzasaus fra kitten som kan inneholde metallspon etter at det er oppdaget at røret som suger pizzasausen opp i glassene under produksjon flasset. Alle glass røntges før de pakkes, uten at det er gitt utslag på metall.

- Vi ønsker sammen med leverandøren likevel å trekke produktet. Kundene skal være trygge på den maten de kjøper hos Coop, derfor ønsker vi å være på den sikre siden og trekker produktet fra alle våre butikker. Vi oppfordrer kunder som har kjøpt produktet med de spesifikke holdbarhetsdatoen om å levere produktet tilbake til butikk, slik at de kan få refundert pengene, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Det aktuelle produktet er nå fjernet fra butikkene.