UP i Nord-Norge: Turistene er verst

Tallenes tale for UP-distrikt 5 – Nordland, Troms og Finnmark, er slik etter kontroller i ukene 23 til og med 28.

Fartsovertredelser Grov fart/førerkortbeslag 2019 2.286 178 2020 3.615 206

- Nå skal det sies at vi har klart å gjennomføre noen flere kontroller i år sammenlignet med 2019, men det alene forklarer ikke økningen. Svært mange av de vi avslører for hastighetsovertredelser er turister – så langt stort sett bare nordmenn og finlender som følge av innreiseforbudet, opplyser Geir Harald Marthinsen, politiinspektør og distriktsleder i UP.

- Vi ønsker selvsagt med vår tilstedeværelse å avsløre de med grov fart, men det er også viktig for oss å få dempet det generelle fartsnivået på veiene rundt om, understreker han.