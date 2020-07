Ulrik Saltnes på landslaget?

Nyheter

Ulrik Saltnes er et hett navn for tiden. Kaptein for Norges beste lag, stabil midtbanebaron og ikke minst brønnøyværing. Denne sesongen har gått strålende for Bodø/Glimt. Saltnes hylles som en av de mest undervurderte midtbanespillerne i Norge og trekkes fram som et alternativ til landslaget. I et porttrettintervju med NRK i helgen forteller han om at han så sent som i 2016 ville legge opp, men at han blant annet gjennom mental styrketrening fant tilbake til fotballgleden.

Hylles fra flere hold

Lovordene blir nærmest kastet etter Glimt fra alle landets sportsredaksjoner, fotballeksperter og supportere. Saltnes, som sammen med Patrick Berg, er kaptein for sesongen blir ofte dratt fram. Da VG skulle kåre Norges beste sentrale midtbanespillere før sesongen kom han på fjerdeplass og Saltnes beskrives som en undervurdert og klok spiller.

Etter kampen mot Brann hvor Glimt var i fyr og flamme kom det en tweet fra tidligere fotballspiller og tidvis kontroversiell TV-profil Mads Hansen om at det eneste som står mellom Saltnes og landslaget er formasjonen Glimt spiller i. Selv sier brønnøyværingen til NRK at han blir forlegen av slike uttalelser.

- Det er jo veldig hyggelig å bli nevnt. Men det kan snu fort og det er viktig å ikke ta det for gitt. Selv tenker jeg ikke på landslaget i det hele tatt. Det føles urealistisk.

Assistenttrener for landslaget Per Joar Hansen vil ikke kommentere noe om sjanser hos landslaget, men skryter mye av Saltnes og Glimt.

- Bodø/Glimt har jo sjarmert hele fotballnorge. Det er artig å se på at de spiller fin fotball og Ulrik er en viktig del av laget. Han har har spilt godt og det er godt å se.

Usikker på Eliteserien

Hansen er ikke helt sikker når han blir spurt om mulighetene for landslagsspill fra Eliteserien

- Det er jo en helt klar fordel å spille i en stor europeisk liga. Vi har spillere fra 13-14 forskjellige ligaer nå. Akkurat nå har vi en midtbane som består av spillere fra større internasjonale klubber så det er selvfølgelig tøft å spille seg inn. Om Eliteserien har kvaliteten i forhold til å konkurrere med utenlandsproffer vet jeg ikke, men vi vil alltid vurdere dette.

Det nevnes også at det er blitt tatt ut spillere fra Eliteserien i de siste troppene.

- Vi har jo hatt med et par spillere fra Eliteserien også. I noen av de siste troppene har vi hatt med spillere som Birger Meling, Tore Reginiussen, Even Hovland og Ruben Gabrielsen før han dro utenlands.