Snart ferdig med hytteprosjekt

Når Brønnøysunds Avis ankommer det gamle meieribygget på Berg er grunneierlaget i full gang med å tilpasse bygningselementene før de skal prøve å sette opp den nye hytta.

- Alt av vegger og innkjøp er ferdige. Nå skal vi dobbeltsjekke om det passer sammen og finjustere på dette før delene flyges opp til Steinsvatnet. Den skal settes opp med bjelker og alt, sier byggeleder Stig Åge Reppe Karlsen.

Grunneierlaget leier helikoptertransport fra Bodø som skal fly opp delene når den tid kommer.

- Vi tar grovarbeidet nå, så blir det som Lego når vi kommer oss opp med delene, sier han.

Lokal tømmer og torv fra nærområdet

Karlsen forteller at materialet og hytteideen er lokalt inspirert.

- Tømmeret er fra skogen til Petter Rønning og torvet som skal ligge på taket er fra området rundt der hytta skal stå. I fronten av hytta skal de stå to panoramavinduer, på den måten blir naturen en del av hytta, forteller han.

Hytta inneholder peis, ovn og grillplass og er åpent for alle som ønsker å bruke den.

- Den skal være robust med gapahukpreg. Hytta skal tåle at den blir brukt av folk, sier han.

Lokalt og kortreist material er det som preger hytta. Veggene er klargjort med hele tre lag med bordplank for å gjøre hytta solid.

- Dette er en hytte som kommer til å stå utsatt til, sier styreleder i grunneierlaget Berit Bjørnerud.

Hun forteller videre at prosessen har vært spennende og det har blitt lagt mye planlegging i grunn for å få til dette prosjektet.

- Det har blitt lagt ned mye jobb fra mange. Vi har jobbet mye med søknader og Stein Åge har arbeidet mye med skisser og prisoverslag slik at vi skulle få ordnet tilskudd, sier hun.

Avgjørende å ha et godt team

Karlsen forteller at de ikke har gjort noe slikt prosjekt eller lignende problemstillinger før.

- Da er det er avgjørende å ha et godt team. I prosessen har jeg kommet med forslag og fått tilbakemeldinger fra dem. I gruppa har alle forskjellige kunnskaper som kan hjelpe hverandre til ett sluttprodukt, sier han.

Han forteller at byggedelene skal fraktes opp i neste uke ved hjelp av helikopter.

- Derfor finjusterer vi nå, så slipper vi å gjøre det der oppe. Vi bare bygger det opp når vi kommer dit, sier han.

Sparebank 1 gikk for et år siden inn med nesten en tredjedel av totalbeløpet for hytta.

- Med andre ord er det i boks, så nå skal vi organisere oss og starte byggingen, sa Bjørnerud for et års tid siden.