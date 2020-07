Fjelltrimaktiviteten rett til himmels i koronatiden

Nyheter

Jonas Bråten tar et oppsamlingsheat før ferien er over når BAnett møter ham på Gåsheia.

- Jeg skal gå Gåsheia rundt, som blir skippertaket på fjelltrimmen før jeg reiser sørover. Fjelltrimmen går jeg alltid når jeg er hjemme, sier Jonas Bråten.

I løpet av ferien har han besteget blant annet Tilremshatten, Trælnesfjellet, Ryptind og Ørtind.

- Som regel går jeg masse på fjellet. Jeg får energi av det, sier han.

Han har egentlig ikke har noen favorittopp, men Trælneshatten må han gå på.

- De er egentlig like ille alle sammen, men jeg må gå opp Trælneshatten. Da får jeg målt kondisen og sett utsikten, sier han.

Han forteller at han enten går alene, sammen med familie, venner eller kjæresten når han er på tur.

- Når vi når toppen feirer vi med å gå ned igjen, ler han.

Hans beste tips for folk som vil gå på fjell men har ikke kommet så langt er som følger:

- Kom deg ut, i hvert fall hvis du bor her. Fjelltrimmen er godt tilrettelagt og markerer bra de rutene som er mest populære. Gå når det er grått, så slipper du insektene, råder han før han traver videre opp Gåsheia.

Skal gå alle toppene på Gåsheia

Venninnene Julie Wågan Rørmark og Lise Moen Aarøen tok også turen til Gåsheia for å gå fjelltrimmen.

- Etter planen skal vi gå i alle fall Salbuhatten, Guromannen og så Kjølsfjellet, bekrefter de.

Julie forteller at hun ikke har gått så mye på fjellet i Brønnøy.

- I sommer har jeg gått Ramtinden så langt, sier Julie.

- Til nå har jeg gått Tilremshatten, sier Lise.

Drar på tur sammen

Venninnene forteller at de er glade å gå fjellturer, men at dørstokkmila er vanskelig.

- Jeg bruker å dra sammen med noen, jeg må dras i gang, ler Julie.

- Ellers går vi sammen med familie og venner, sier de.

Det første de gjør når de kommer på toppen er å skrive i fjellboka.

- Det er viktig, og ta noen bilder til Snapchat, sier Julie.

Turklær kan være et triks.

- Det hjelper på motivasjonen, og bare det å komme seg ut, sier Julie.

- Å ha noe å legge ting i, som en rumpetaske er fin å ha med. Da slipper man å være ting i hendene, som Lise gjør, sier hun og peker på venninnens vannflaske.

Kjempestor utfart til fjelltrimmens løyper

Medlem i fjelltrimkomiteen Kjell Iver Johansen sier det har vært kjempestor utfart til fjelltrimmens løyper etter koronakrisen.

- Ja, absolutt. Det er stor oppslutning på fjelltrimmen. Vi har også en stor vekst siden vi begynte med den elektroniske registreringen på nett. Vi ser at det er flere unge og nye folk som er ute, og veldig mange går også på de «gamle» fjelltrimtoppene, sier han.

Det har vært en betydelig økning fra i fjoråret.

- Til nå har vi 1056 medlemmer på nettsiden. Bare i april kom det 135 nye medlemmer og i mai fikk vi 138 nye medlemmer. I juni fikk vi 56 nye medlemmer så det har vært en stor økning. Vi ble nok godt hjulpet av at treningssentrene ble stengt også. Bare i mai hadde vi til sammen 2000 bestigninger og vi nærmer oss 8000 registrerte bestigninger på nettsiden siden 1. januar i år. Det viktigste er at folk kommer seg ut, sier han.

Han forteller at det er en trend som også har vokst fram med å gå på fjell.

- Folk liker å ta fine bilder for å legge ut på sosiale medier og dette er noe folk er stolte av. Når de er hjemme på ferie så går de på fjell. Dette er også noe som gjør at folk trives her, at de har disse enkle tilrettelagte turmulighetene i nærområdet, sier han.

Salbuhatten flest besøkende i år

Han forteller at Gåsheia er et populært turområde for mange, og det er Salbuhatten som har hatt flest besøkende hittil i år med 700 besøkende, like etter kommer Hjorteia på en andreplass og Guromannen på tredjeplass over de mest populære toppene.

- Mange går uansett vær og folk kjenner ofte hver en stein på stiene, sier han.