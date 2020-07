Kontrakt-ekspert mener havneavtalen sikrer havnebygg - uansett pris

Nyheter

Revisjon Midt-Norge hevder i sin omdiskuterte forvaltningsrevisjon av Brønnøy Havn KF at bankgarantien på 40 millioner kroner som Søren Nielsen AS (SN) har stilt overfor Brønnøy Havn i forbindelse med havneavtalen bør anses som et "tak" på hvor mye havna kan forvente at SN vil dekke for å sette opp nytt havnebygg. Revisjonen mener dette er en risiko: