Neste uke åpner biblioteket igjen

Biblioteket melder dette selv på egne facebooksider.

Det er fra tirsdag 2. juni biblioteket er åpent for besøk igjen, men med begrensede åpningstider, begrenset oppholdstid og et begrenset antall samtidige besøkende. Inntil videre er biblioteket også stengt på lørdager.

I et skriv lagt ved posten listes det en del regler, mye burde være ganske vant for folk, som å holde en meter avstand til andre besøkende og ansatte, bruk av hånddesinfeksjon og at man skal holde seg hjemme om man er syk.

Videre får man bare oppholde seg 15 minutter i biblioteket, antallet samtidig besøkende blir maks 10 i Brønnøysund og 5 i Velfjord.

Biblioteket anbefaler at folk bestiller det de vil låne på nett på forhånd, slik at det bare er å hente, og PC kan bare brukes 15 minutter.

Samtidig er toalettene stengt, mikrofilm, leker, tegning og puslespill blir ikke tilgjengelig, og barnehager, skoler og grupper kan foreløpig ikke tilbys organiserte besøk.