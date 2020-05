Nyheter

Boreal melder mandag at de setter inn "Alsten" som reserveferje på Tjøtta-Forvik- sambandet. Det skyldes årlig serviceopphold for "Tjøtta". Verkstedoppholdet er beregnet til cirka to uker.

"Alsten" ble bygget i 1985. I 1991 fikk ferja sitt nåværende navn, og i 1992 ble den ombygget.

