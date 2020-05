Gjenvalgt fagforeningsleder besøkte medlemmene på hjemmekontor

Nyheter

Den 14. mai gjennomførte Parat ved Brønnøysundregistrene sitt første årsmøte digitalt, på grunn av koronaviruset.

- Tradisjonen er å gå ut å spise etter årsmøte, men i år måtte vi tenke nytt. Vi har ca 2/3 av medlemmene våre på hjemmekontor og fant ut at vi i år ville glede alle med en sommergave som kunne være med på å holde varmen (termoskrus, kaffe og sjokolade), siden snøen lavet ned og det ikke ble middag på byen, forteller ny-gjenvalgt leder Anne Katrine Thomassen.

Gikk bra med hjemmekontor

Fredag den 15. mai, samme dato som Brønnøysundregistrene begynte med sommertid, pakket hovedtillitsvalgte og et styremedlem bilen full av gaveposer og kjørte rundt på hjemmebesøk.

- Vi hadde også besørget hjemmebesøk til medlemmene våre i Narvik. Vi ble godt mottatt og fikk masse positiv respons, samtidig fikk vi benyttet anledningen til å høre hvordan det gikk å jobbe fra hjemmekontor, sier Thomassen.

- De fleste av våre medlemmer syns det gikk over all forventninger å jobbe hjemmefra, flere hadde også hatt en kompetansehevning siden de nå ble tvunget til å finne svar på enkelte problemstillinger selv i istedenfor å spørre en kollega. De syntes også de fikk mer ro, spesielt nå når skole og barnehage var åpnet igjen. Interessante observasjoner sier hovedtillitsvalgte og smiler med tanke på nybygget med store åpne landskap.

Uforstående til rapporter

KPMG- og A2-rapportene ble naturligvis også tema da Thomassen møtte medlemmene.

- Vedrørende rapportene så stiller de fleste seg uforstående til hvordan KPMG kan mene at vi skal kunne levere på samfunnsoppdraget vårt med en så stor reduksjon av antall ansatte. Vi tar rapportene på alvor men de har skapt usikkerhet og uro og direktør Lars Peder Brekk holdt et digitalt allmøte tirsdag der han fikk berolige de ansatte med mer fakta og var klar på at dette er KPMG sine synspunkter og ikke BR sine, den nedbemanningen BR har foreslått ligger på 39 årsverk

Susann Kristiansen ble gjenvalgt som nestleder. Parat ved Brønnøysundregistrene har 109 medlemmer etter at organisasjonen mistet en del medlemmer til Digitaliseringsdirektoratet ved årsskiftet.

Parat ble etablert i 2005 og har rundt 40.000 medlemmer på landsbasis. Det er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.

