Brønnøy krever ennå karantene for reisende utenfor Helgeland

Nyheter

Det kommer frem i den siste oppdateringen på kommunens hjemmesider.

I oppdateringen skriver ordfører Eilif Trælnes at han er fornøyd med at de nå forsterker de lokale smitteverntiltakene, og at disse videreføres over påske.

De er i det vesentlige uendrede siden 16. mars.

Smittevernreglene

«Ordfører er fornøyd med at de innførte smitteverntiltakene forsterkes og videreføres til over påske. Brønnøy kommune vil også opprettholde lokalvedtakene som ble besluttet 16 mars frem til 9. april.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør Brønnøy kommune følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1 femte ledd:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 3 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende føringer for hjemmekarantene og isolasjon.

3) Vedtaket gjelder per 16.03.20 følgende områder: Hele Norge, med unntak av disse kommunene: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Vefsn, Træna, Rødøy, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Nesna, Lurøy og Rana. Dette kan endres om situasjonen endrer seg. Transittopphold på flyplass i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

4) Kommunen forholder seg til de nasjonale retningslinjene for restriksjoner knyttet til reiser utover landegrensene. Kommuneoverlegen anbefaler på det sterkeste at samtlige innbyggere følger de nasjonale helsemyndighetenes råd om å begrense reisevirksomhet til det strengt nødvendige.

5) Kommunen innfører strenger restriksjoner for personer i samfunnskritiske funksjoner. Personer som innehar slike funksjoner, skal ikke reise ut av område. Unntak vil være der ivaretakelsen av samfunnskritisk funksjon nødvendig gjør slike reiser. Eks her er fører og personell av vare- og passasjertransport samt personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

6) Kommunen gjør unntak for virksomheter som bruker Brønnøysund som utreisebase til sokkelen. Det gjøres også unntak for virksomheter som er avhengig av personell/ arbeidskraft som kommer fra områder som er underlagt karantene bestemmelser. Disse virksomhetene skal innføre bevegelsesrestriksjoner på sine ansatte.

7) Kommunen forutsetter at virksomheter unntatt i punkt 6. kontakter Brønnøy kommune slik at praktisering av unntaket gjøre i samråd med kommunen.

Dette innebærer hvis du kommer fra andre kommuner enn de på Helgeland må du i karantene i 14. dager.



Vi er i en god dialog med næringslivet som får utstrakt unntak for sine ansatte som må bevege seg ut og inn av Helgeland i forbindelse med arbeidsoppdrag. Unntakene gis etter en dialog med bedrifter og virksomheter, der disse tar ansvar for egne ansatte og beskriver hvordan dem gjør tiltak for å redusere smittefaren.

Jeg som Ordfører ser nå at de strenge tiltakene vi har hatt her i Brønnøy med stor sannsynlighet har hatt en positiv virkning. Vi ser at det å holde igjen har gitt mindre smitte i lavere fart.

Vi går i mot påsken der vi vet at det vil komme noen hjem samt at flere har fri og ferdes ute. Vil da minne om å holde avstand til hverandre slik nasjonale råd er.

Brønnøy kommune er ekstra oppmerksom på dem av oss som trenger ekstra hjelp i disse tider. Ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål eller trenger hjelp fra oss.

Minner her om «Koronatelefonen» som Brønnøy kommune har etablert. TLF: 482 16 135, ungdomslosen Tlf: 936 40 042 og samtale med helsepersonell Tlf: 950 12 320.

Det kan også sendes inn spørsmål på mail: korona.kontakt@bronnoy.kommune.no

Her er smitteverntiltakene fra Nasjonalt nivå: