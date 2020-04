To nye smittet med koronavirus i Brønnøy

Nyheter

Fra mandag til tirsdag ble det tatt ni nye prøver i Brønnøy, og tirsdag melder ordføreren at det er tatt ytterligere ni prøver. Prøveresultater onsdag viser at to nye personer har testet positivt. Det ventes ennå på svar på elleve av prøvene som er tatt. Kommunen har nå tre personer som er smittet med koronaviruset - og det er totalt seks smittetilfeller i regionen.

- De tre personene som har testet positivt er syke med kun lette/milde symptomer. De nødvendige smittevernmessige tiltak er igangsatt og smitteoppsporingen startet, sier ordføreren.

Han oppfordrer befolkningen til å fortsette å gjøre det de kan for å begrense smitte.

- Ta godt vare på hverandre og hold avstand framover, og så må råd og veiledning som er blitt gitt både av lokale og nasjonale myndigheter følges, sier Trælnes.

Ordfører Hans Gunnar Holand i Sømna opplyser onsdag morgen at Sømna nå har fått svar på alle sine prøver. Der har 22 av 23 personer nå testet negativt. En person ble i helgen konstatert å være smittet i Sømna.

BAnett har bedt om status fra de øvrige kommunene på Sør-Helgeland. Saken oppdateres forløpende.

Status på Sør-Helgeland per tirsdag 31. mars

Kommune Antall prøver Antall smittede Antall negative Venter svar Brønnøy 67 3 53 11 Sømna 23 1 22 0 Bindal 81 0 79 2 Vega 19 2* 18 0 Vevelstad 4 0 3 1

* Én person fra Vega er i tillegg bekreftet smittet med covid-19 etter å ha blitt testet ved Helgelandssykehuset.