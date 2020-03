Prøve var feil, fødeavdeling åpner igjen

Nyheter

Torsdag 19. mars stengte Helgelandssykehuset fødeavdelingen i Mo i Rana umiddelbart da en av de ansatte testet positivt på covid-19.

Midlertidig stenging av fødeavdelingen på Mo En medarbeider ved Helgelandssykehusets fødeavdeling på Mo har fått påvist covid-19. Dette fører til at fødeavdelingen stenges midlertidig. Alle kommende fødsler blir flyttet til Sandnessjøen.

Nå viser det seg at vedkommende ikke er smittet likevel, ifølge Helgelandssykehuset, som lørdag kveld ble informert av kommuneoverlegen i Rana om at den første prøven som ble tatt viste et såkalt falsk positivt prøvesvar. Vedkommende ble testet på nytt, og prøvesvaret var negativt.

Fødeavdelingen åpnes igjen mandag 23. mars kl. 08.00.

- Dette er en gledelig nyhet for den aktuelle ansatte, for Helgelandssykehuset og for de gravide i sykehusets nedslagsfelt og deres familier. Den midlertidige stengningen av fødeavdelingen var samtidig en god test på beredskapen og på det gode samarbeidet mellom fødeavdelingene i Helgelandssykehuset, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir.

Alle pasienter og ansatte som ble satt i karantene som følge av dette blir kontaktet av Helgelandssykehuset.