Sykehuset isolerer flere ansatte etter mulig koronakontakt

Nyheter

Mandag opplyser kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang ved Helgelandssykehuset at flere personer er isolert etter mulig kontakt med en person som har vist tegn til koronasmitte.

«Helgelandssykehuset har isolert to pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen, to medarbeidere ved bilambulansen i Sandnessjøen og båtambulansepersonell på Vega (tre personer). Disse har vært i kontakt med en person som har vist tegn til koronasmitte. Det er tatt smitteprøve av denne personen, og vi forventer svar i løpet av et par dager. Pasientene og aktuelt personell blir isolert inntil det foreligger prøvesvar. Det blir satt inn nytt personell på ambulansebåten», skriver Myrvang i en e-post til BA.