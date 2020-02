Aasa Storlien nominert til Sp-styre

Nyheter

Endelig valg gjøres på fylkesårsmøtet i som arrangeres i Bodø 15.-16. februar. Dagens fylkesleder Svein Eggesvik (Sp) medelte tidligere i vinter at han ikke tok gjenvalg som fylkesleder.

Foreslår leder fra Leirfjord

Som ny leder foreslås 35 år gamle Trine Fagervik fra Leirfjord. Fagervik har hatt rollen det siste året som organisatorisk nestleder. Hun er utdannet lærer ved Nesna og jobber som det i det daglige. Fagervik har også vært lokallagsleder for Leirfjord Sp, et lag som ifølge partiet har hatt en formidabel medlemsvekst de siste årene. Også Nordland Sp opplever økt medlemstilstrømming.

- Vi har hatt en meget god leder i Svein Eggesvik som har vært med på å lede oss frem til det beste lokal- og fylkestingsvalget i partiets historie. Som nestleder i fylkesrådet og med ansvar for økonomi, har vi likevel forståelse for at han nå ber om avløsning. Derfor er vi veldig glad for å kunne presentere Trine Fagervik som vårt forslag til ny leder i Nordland Senterparti. Vi går inn i en spennende stortingsvalgkamp, og tror at Nordland Senterparti vil ha stor nytte av Fagervik sin entusiasme, kunnskap og stå-på vilje sier leder i valgkomiteen Monika Sande i en pressmelding.

Storlien i styret

I arbeidsutvalget fortsetter Svein Nilsen fra Evenes som politisk nestleder, mens inn kommer varaordfører i Vestvågøy Anne Sand som ny organisatorisk nestleder.

Hele innstillingen til nytt styre:

Fylkesleder Trine Fagervik Leirfjord

Politisk nestleder Svein Nilsen Evenes

Organisatorisk nestleder Anne Sand Vestvågøy

Studieleder Jan Otto Fiplingdal Grane

Styremedlem Aasa Storlien Brønnøy

Styremedlem Christina Falch Holmvaag Steigen

Styremedlem Odd Arne Andreassen Andøya

Styremedlem Iren Beathe Teigen Lurøy

Styremedlem Sindre Engseth Rødøy

Styremedlem Peter Talseth Alstahaug

Anette Amalie A. Bang Senterungdommen

Karl Hans Rønning Gruppeleder fylkestinget

Willfred Nordlund Stortingsrepresentant

Varamedlemmer