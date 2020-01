Kjøreforholdene bedres ikke

Nyheter

Temperaturen veksler mellom 1 varmegrad, null og -1 gjennom døgnet, og gir dermed utfordringer på vei. Det skal også bli mer snø i dag. Men så snur det. Dette i følge Yr.no som faktisk melder "kraftig snø" fra klokka 18 og utover i kveld. Før dette ventes et lettere snøfall utover dagen fra 12, lett bris og 1 grad. For den som på Sør-Helgeland skulle befinne seg i et fjellområde, så er det i dag varslet rødt farenivå for snøras, noe som er sterkeste advarsel på at ras kan forventes.

Har du paraply i nærheten, så trenger du ikke pakke den bort. Snøværet slår om til det vi kjenner best; kraftig slåvassregn fra nattmorgenen frem mot søndag.