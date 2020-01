Isak H. Amundsen debuterte for Bodø/Glimt

Nyheter

Isak Helstad Amundsen (20) debuterte fredag for Bodø/Glimt i 1-0-seieren borte mot OBOS-laget Grorud.

Dette var klubbens første treningskamp for sesongen. Glimt stilte med to ulike oppstillinger. Ulrik Saltnes var involvert i førsteomgang, mens Isak startet som midtstopper etter hvilen.

"Glimts mål ble satt inn av G17-landslagsspiller Adan Hussein i løpet av andre omgang. Isak hadde for øvrig også en ball i nettet, men dessverre avdømt for offside. Glimt og Isak vender nå snuten mot Marbella for treningsleir, hvor de også skal spille kamp mot Sparta Praha. Vi gratulerer Isak med sin første kamp for Bodø/Glimts a-lag, og håper det blir flere - kjempeartig!",skriver BIL fotball i sin facebook-oppdatering.