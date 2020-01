Herøy-ferje fikk hull i skroget etter sammenstøt

Nyheter

NRK Nordland melder at ferja «Herøysund» kolliderte under anløp av Søvik søndag kveld. Denne ferja trafikkerer sambandet Søvik-Flostad-Brasøy.

Boreal opplyser til NRK at ferja er tatt ut av drift etter å ha kollidert med betongen på ferjeleiet noe som førte til hull på skroget på bildekknivå. Dette fører til at «MF Tjøtta» nå er satt inn i «a-ruta» mens en skyssbåt trafikkerer «b-ruta» i påvente av reservemateriell.

– Det må skiftes et platestykke som kan være rundt en halv kvadrat. Vi venter på slipeplass for å få utbedret dette, opplyser daglig leder Steinar Mathisen i Boreal Sjø til NRK. Han sier videre at det kan tyde på at teknisk svikt er årsak til kollisjonen og legger til at det ikke oppsto noen personskader som følge av sammenstøtet.