Ap vil utrede kulturhus - det vil ikke posisjonen

Nyheter

Administrasjonens forslag var at kommunen skal gå i null i fireårsperioden, ved å bruke nærmere 10 millioner kroner i fondsmidler per år for å "kjøpe tid". Planen er å gjennomføre kutt på 22-25 millioner kroner i driften, slik at man i løpet av perioden kan få et overskudd uten bruk av fondsmidler. Dette arbeidet starter i februar - og ifølge rådmann Helge Thorsen ble arbeidet med å se på skoleøkonomien i Brønnøy startet allerede i høst.