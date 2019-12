Bank ser investeringsboom, ikke krise

Nyheter

Under Helgeland Sparebanks årlige julelunsj tok bedriftsmarkedssjef Magne Saltnes en gjennomgang av pågående og forventede investeringsprosjekt i regionen. Han summerte opp at det i inneværende femårsperiode kjøres, knuses, bygges og planlegges for 4-5 milliarder kroner i regionen. (Se linker i blått til alle prosjektene nederst i saken).