Nå er det bare å finne fram isskrapen igjen

Enkelte morgener i høst har flere på Sør-Helgeland vært nødt til å skrape is på bilen og ta det litt med ro i skyggelagte svinger langs fylkesveien på grunn av is. Men det har nok vært lokale forhold, for frost har det - nesten - ikke vært i løpet av oktober.

Ifølge Meteorologisk institutt ble det registrert en snittemperatur i oktober på 5,6 grader ved målestasjonen på Brønnøysund lufthavn. Det er én grad kaldere enn snittemperaturen samme måned i fjor. Men den kaldeste middeltemperaturen (temperatursnitt over én time) ble registrert 5. oktober og var på 0,1 grader. Varmest var det 25. oktober - da det ble registrert 11,5 grader.

Nå kommer imidlertid frosten for fullt, ifølge prognosene fra meteorologisk. Det meldes -1 til -3 grader hver eneste dag fra og med mandag 4. november og til og med tirsdag 12. november på langtidsvarselet. Prognosene er i tillegg relativt sikkert, ifølge meteorologene.

Snø blir det lite av. I samme tidsperiode på en drøy uke meldes det til sammen 0 milimeter nedbør. Vindforholdene meldes også å bli svært rolige.