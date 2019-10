Arbeiderpartiet vil utrede to sykehus på Helgeland

Nyheter

Det gjør partiet kjent i en pressemelding onsdag.

– Vi støtter at alternativet med to sykehus utredes. Så er det viktig for oss å si at sykehus bør ligge i eller i umiddelbar nærhet av tettsted, av hensyn til rekruttering og muligheten av å opprettholde fagmiljø. En grundig utredning av to fullverdige akuttsykehus må særlig se på hvorvidt det vil la seg gjøre å rekruttere tilstrekkelig helsepersonell til drift, og hvorvidt kvaliteten og pasientsikkerheten på akuttilbudet og fødetilbudet blir likeverdig med kvaliteten på sammenlignbare sykehus ellers i landet, sier Kjerkol.

Skreddersøm

Hun peker også på at tilbudet utenfor de store sykehusene må rustes opp.

– Akutt- og fødetilbudet i Helgeland må uansett tilpasses med skreddersøm. Geografi og værforhold krever at de prehospitale tjenestene, som ambulansebåt og ambulansebiler, må få tilstrekkelig kapasitet til at folk føler seg trygge uansett hvor på Helgeland de bor. Videre må det være tilgang på kompetent og spesialisert helsepersonell også utenfor de store akuttsykehusene, understreker Kjerkol.

Nevner kritikken

Kjerkol mener at kommuner og tillitsvalgte må få delta i prosessen.

– Vi har merket oss kritikken rettet mot prosessen i prosjektet «Helgelandssykehuset 2025.» Både ordførere og tillitsvalgte melder om manglende åpenhet og mulighet for innflytelse. Det er avgjørende for en vellykket prosess at foretakets kommuner og tillitsvalgte involveres.