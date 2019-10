Mental helse viktig uansett om man er frisk eller syk

Nyheter

Torsdag er det Verdensdagen for psykisk helse, og på Havnesenteret hadde Mental helse Brønnøy stand, og torsdag kveld er det også gratis foredrag på Gamle Helgelandsheimen med Asbjørn Fagerlund.

– Det er viktig at vi er her for å markere at vi er til stede og formidle at alle har en mental helse. Det er også viktig at vi har en helt egen dag for den psykiske helsen til store og små. Vi vil vise at det finnes ei sånn forening som kan fremme alles mentale helse, enten de er friske eller syke, sier leder Øystein Nordhuus i Mental helse Brønnøy til BAnett.

Foreningen har 50 medlemmer i Brønnøy, og håper at de kan få flere ved å være til stede på stands som på torsdag.

– Første tirsdag hver måned har vi treff på dagsenteret. Der kan folk få tips om hvor de skal henvende seg om de trenger hjelp. Det skal være et lavterskeltilbud der alle skal kunne kunne ta kontakt. Vi skal være såpass godt kjent at vi kan fortelle dem som trenger hjelp at de kan få hjelp og hvor de kan få hjelp. Vi er ikke en behandlede enhet, men et sted der folk kan få hjelp til å finne hjelp, sier han.

– Hvordan er tilbudet for mennesker som trenger hjelp med psykiske helseproblemer i Brønnøy?

– Signalene vi får er at psykiatritjenesten fungerer ganske bra, det har kommet et apparat på plass nå, sier Nordhuus.