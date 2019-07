UL Samhold inviterer til tidsreise på Nevernes

Nyheter

Da arrangerer UL Samhold markedsdag på Nevernes Havn. Laget hadde lyst til å prøve noe nytt og bestemte seg for å prøve å lage et marked a la Farmen på TV2.

Stylter og konkurranser

På markedet blir det blant annet demonstrert flatbrødbaking, fiskegarnbøting og innbetting av glasskavel, karing og spinning av ull samt farging av garn, smultringbaking, seikake-steiking, lefsebaking med mer. I tillegg vil Nevernes havn holde dørene åpne, der kan man beskue kystmuseet, kutstillingen samt en gammel landhandel.

- Det vil i tillegg bli en del leker og konkurranser for barn, blant annet melkespannholding, pil og bue, gjette antall drops/makaroni i et glass og roing med gummibåter. Barna får også lov til å prøve å lage sin egen båt og prøve den i båtoppsettet samt gå på stylter, forteller Torbjørn Fredlund, leder for UL Samhold.

Premierer antrekk

Arrangørene vil kle seg i antrekk fra gamle dager. Også besøkende oppfordres til å gjøre det, og beste antrekk vil bli premiert.

- Gitaristen Ådne Bakken vil spille litt, mens vi håper alle vil stemme i med den stemmen de/vi har. Loddsalg med mange flotte premier vil det bli, samt lynlotteri, forteller Fredlund, som roser de rundt 30 personene som er med på å gjøre arrangementet mulig.

Ellers blir det salgsboder med bla, ullprodukter, spekepølse, lappeteknikk, brukthandel og kunst med mer.