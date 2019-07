Mor stoler ikke på legene i Brønnøy

Nyheter

Da det i 2013 ble kjent at datteren til Marianne Høvik Torgnes hadde fått diabetes, begynte hun straks å engasjere seg i Diabetesforbundet. Hun føler seg ikke trygg på å oppsøke lege for datteren i Brønnøy kommune. Pleie- og omsorgssjef i Brønnøy kommune, Tonje Johansen, mener derimot at kompetansen i kommunen er god.