- Bli med og lag folkefest for hurtigruten

Den trådte i kraft 2. pinsesdag, men skal markeres for alvor når MS Nordlys med plass til 590 passasjerer ankommer lørdag ettermidddag.

Iniativtakerne ber folk møte opp, gå i tog, besøke stands og skape en folkefest,

Folketog

På kaia vil hurtigruten bli tatt imot av Torghatten paradekorps med glade sambatakter, melder arrangørene. De første passasjerene som kommer av båten skal på busser til Norsk Havbrukssenter på Toft og til Torghatten på guidet tur i regi av Helgeland Reiseliv.

De andre passasjerene vil bli med i et rytmisk folketog ledet av trommekorpset og to bunadskledde guider som vil gå gjennom sentrum via Storgata og ned til Strømsneset.

- Vi oppfordrer folk til å møte opp både på kaia for å ta imot Hurtigruten og å bli med i folketoget gjennom sentrum ned til arrangementet ved gjestebrygga på Strømsneset, sier Tove Nordås, kontorleder i Brønnøy Havn som koordinerer arrangementet.

Arrangørene ønsker å vise Hurtigruten og passasjerene hvor mye man har å by på i Brønnøy og i regionen.

- Kanskje kan et besøk på ti kvarter resultere i et gjenbesøk på Helgeland med et lengre opphold senere? påpeker de.

Ordføreren griller

På Strømsneset vil det være stands, lokale utstillere og gratis kaffe, i tillegg til at Norsk Havbrukssenter vil grille laks. Krakje gård, Brønnøy Husflidlag, Helgeland Reiseliv og Torgartunet er blant de som står på stand.

Ordfører Johnny Hanssen vil på vegne av Brønnøy kommune ønske alle besøkende velkommen og bistå med både kakeservering og grilling.

- Vi er veldig glade for at Hurtigruten har valgt å utvide liggetiden i Brønnøysund til to og en halv time hver eneste dag, sier ordføreren i arrangørenes pressemelding.

- Hurtigrutepassasjerene som kommer fra hele verden vil nå få en bedre mulighet til å oppleve vakre Helgeland og alt det flotte vi kan by på her i kommunen. Vi håper dette vil styrke vår region som reiselivsdestinasjon og bidra til økt omsetning både i opplevelsesnæringen, spisesteder og i handelen.

Konsert i kirka

Etter dette kan hurtigruteturistene og andre oppleve en konsert med Brønnøy kammerkor i Brønnøy kirke.

Per Børre Olsen, som har vært med i planleggingen av markeringen på vegne av Sanna Brønmo og Brønnøysund Handelstandsforening sier de er glade for endringen i liggetid.

- Som hundreåring i år er vi opptatt av historie, og Hurtigruten har enda lengre tradisjoner enn dette og er en viktig del av bybildet i Brønnøysund. Vi er glad for denne endringen i liggetid og utfordrer nå våre medlemmer i handelstandsforeningen å teste ut lengre åpningstid på lørdager nå i sommer, sier Olsen.

Foreslår 300.000 kroner til strakstiltak for positive opplevelser for hurtigrutefolk Magnar Solbakk mener at blant annet Brønnøy kalk kan være aktuell som turistattraksjon med lengre liggetid.