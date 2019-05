Helsestasjonslegen er ikke bekymret for vaksinasjonstallene i Brønnøy

Nyheter

I april publiserte Folkehelseinstituttet dekningstallene for barnevaksinasjonsprogrammet for 2017 og 2018. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder andel barn som er vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og det er ifølge Folkehelseinstituttet ikke noe som tyder på at oppslutningen er fallende de siste årene.