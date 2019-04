Nyheter

I halv seks-tiden mandag morgen melder politiet om at en enebolig ved Nyland i Mosjøen er overtent:

- Nødetater er på stedet, slokking pågår. To beboere, begge er gjort rede for, ingen var i huset, skriver operasjonssentralen.

Litt senere heter det at brannvesenet har kontroll og at etterslokking pågår. Huset er tilnærmet nedbrent, mens en garasje og et uthus på tomta er berget.

- Ukjent brannårsak, etterforskning er påbegynt.