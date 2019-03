Widerøe mener at de kan være hel-elektriske i 2030

Nyheter

Det har vært snakket en del om hvorvidt fremtiden for flytrafikken er el-fly, og om disse kan komme inn på kortbanenettet. I september i fjor sa blant annet Avinor-sjef Dag Falk-Petersen at el-fly kunne føre til bedre kapasitet på kortbaneflyvningene. Han brukte som eksempel at fly med plass til 70 passasjerer, som i dag krever minst 1600 meter rullebane, vil kunne operere på banelengder i området 800-1200 meter, altså tilsvarende dagens norske kortbaneflyplasser.

– Om flyet går på strøm, hydrogen eller er hybridbasert er for tidlig å si. Grønn teknologi på kortbane er mulig, og det innen 2025, sier konsernsjef Stein Nilsen i Widerøe, ifølge Finansavisen.

Han mener korte turer egner seg for el-fly.

– Hele flåten kan være elfly før 2030, sier han til Finansavisen.

Er dette fremtidens kortbanefly? Flyet er så nytt og moderne at det ikke er godkjent for rutetrafikk på kortbanenettet i Norge. Men flytypen kan bli høyaktuell hvis ikke el-fly blir klare innen få år.